Mensen die vorige week „risicovol contact” hebben gehad wat betreft corona, worden dringend opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven, weinig mensen te zien en zich te laten testen. Iedereen die bijvoorbeeld een feestje of barbecue heeft gehad of is uitgegaan moet extra opletten, waarschuwt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).