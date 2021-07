De Britse regering beslist maandag of de nog resterende coronamaatregelen per 19 juli definitief tot het verleden behoren. Het gaat om het afstand houden en het houden van grote bijeenkomsten. Ook de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en het advies om vanuit huis te werken komen dan te vervallen. Mensen moeten „goed geïnformeerd” zelf gaan bepalen wat voor voorzorgsmaatregelen ze nemen.