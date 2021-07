In de Utrechtse Geuzenwijk zijn zaterdagavond meerdere ramen gesneuveld door een harde explosie. De doffe dreun werd in meerdere wijken gehoord en gevoeld. Een betonnen muur bij een sportveld is ontploft. De politie weet nog niet waardoor dit is gebeurd. „Of het vuurwerk was of iets anders”, aldus een woordvoerster.