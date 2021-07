Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een 38-jarige man 30 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist wegens verkrachting. Het gaat om een man die al vijftien jaar wordt behandeld in de tbs-kliniek Oostvaardersplassen in Lelystad. Op 14 september vorig jaar verkrachtte hij in Lelystad een vrouw tijdens een verlof uit de kliniek.