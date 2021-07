De slotdag van het staatsbezoek aan Duitsland verliep woensdag niet helemaal zoals gepland. Een dag eerder was „iedereen blij” vanwege het concert van het Concertgebouworkest om daarna „in een gat te vallen” vanwege het nieuws over de „laffe aanslag” op journalist Peter R. de Vries. De koning begon woensdag met het afleggen van een verklaring over het incident.