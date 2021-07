Het welzijn van Nederlandse werkenden is het afgelopen coronajaar flink toegenomen, met zo’n 12 procent, becijferde ABN AMRO in een onderzoek onder duizenden Nederlanders. De groei is volgens onderzoekers van de bank „een enorme uitschieter” vergeleken met minimale toenames tijdens eerdere jaren. Dat zou voor een deel verklaard worden door een betere balans tussen werk en privé als gevolg van het vele thuiswerken.