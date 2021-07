Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren komt met maatregelen om jongvolwassenen te beschermen als hun ouders overlijden. Het komt voor dat zij hun huis uit moeten omdat ze niet vermeld staan op het huurcontract van hun ouders. Voor deze groep moet vaker maatwerk geleverd worden, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer, die de regering om een plan van aanpak had gevraagd.