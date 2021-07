Onlinesupermarkt Picnic gaat in Zwolle vanaf november een derde gerobotiseerd distributiecentrum bouwen. Vanuit dit nieuwe centrum moeten wekelijks bij 200.000 huishoudens in het noorden en oosten van Nederland de boodschappen worden geleverd. Eerder werden al geautomatiseerde locaties in Utrecht en het Zuid-Hollandse Ridderkerk aangekondigd.