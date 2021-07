Het aantal elektrische en plug-inhybride auto’s in de Europese Unie hangt sterk samen met hoe welvarend een land is. Dat stelt branchevereniging voor de autosector ACEA op basis van eigen onderzoek. Dat geeft volgens de branche aan dat de betaalbaarheid van elektrische auto’s nog een belangrijke factor is waaraan gewerkt moet worden voor heel Europa elektrisch kan rijden.