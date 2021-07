Supermarktketen Albert Heijn neemt voorlopig geen vlees meer af dat afkomstig is van de in opspraak geraakte slachterij in Epe. Vlees- en vleeswarenleveranciers van Albert Heijn namen een beperkt aantal rundvleesproducten af van Gosschalk. De supermarktketen wil deze nu niet meer hebben. „De getoonde manier waarop de dieren behandeld worden is natuurlijk vreselijk. Dit kan en mag niet”, aldus Albert Heijn.