In twee regio’s zijn de afgelopen 24 uur aanzienlijk meer mensen positief getest dan in de rest van het land. Dat zijn Twente en Amsterdam-Amstelland. Beide regio’s hadden 12,2 positieve tests op elke 100.000 inwoners en voor beide regio’s was dat het hoogste niveau in ongeveer een maand tijd. In heel Nederland waren er 5,5 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen.