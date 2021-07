Kaag-documentaire blijft tongen los maken

De documentaire over D66-leider Kaag die op 3 januari door de VPRO werd uitgezonden, blijft de tongen los maken. Het Commissariaat voor de Media gaat mogelijk een onderzoek doen. In een verklaring meldt het Commissariaat dat er al contact is geweest met de NPO en de VPRO en dat nu bekeken wordt of verder onderzoek nodig is. Daarbij kan de vraag aan de orde komen of de Mediawet overtreden is. In het uiterste geval kan worden overgegaan op een boete, maar een woordvoerder wil daar niet op vooruitlopen.