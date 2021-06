Kaag: Opmerkingen over documentaire niet op mijn verzoek gemaakt

De verzoeken om delen van de VPRO-documentaire over D66-leider Sigrid Kaag aan te passen, werden niet door of namens haar zelf gemaakt, zegt Kaag in een eerste reactie. De website GeenStijl schreef dinsdag over vrijgegeven mails waaruit blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en D66 zich toch inhoudelijk bemoeiden met de film. Kaag houdt vol dat er alleen van te voren „werkafspraken” zijn gemaakt met de ploeg die haar lange tijd volgde.