Zijn coronavaccins wel getest op de jeugd? Wat is het effect? Welke bijwerkingen krijgen jongeren? En wie bepaalt of een kind geprikt mag worden? Ton de Boer, voorzitter van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), geeft tijdens een special college antwoord op vragen van middelbare scholieren over coronavaccins. Dat doet hij samen met ethicus/filosoof Naomi van Steenbergen.