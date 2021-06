De daling van het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van Covid-19 houdt nog altijd aan. Het besmettingscijfer ging in de afgelopen week wel iets langzamer naar beneden dan in de weken daarvoor. In totaal testten 4208 mensen positief, 26 procent minder dan een week eerder, zo blijkt uit de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).