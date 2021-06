Het moet volledig verboden worden om menthol te verwerken in tabaksproducten. Dat is het advies van internationale onderzoekers onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Momenteel is menthol in hele lage hoeveelheden die niet geproefd kunnen worden nog niet verboden, maar het vergemakkelijkt het inhaleren van rook wel.