Voorlopig laatste coronavergadering van burgemeesters

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen maandag voorlopig voor de laatste keer in Utrecht bijeen voor een speciale coronavergadering. Justitieminister Ferd Grapperhaus is daarbij aanwezig en mogelijk ook coronaminister Hugo de Jonge. Het is volgens een woordvoerster van het beraad niet meer nodig om elke week te vergaderen, nu er zoveel coronamaatregelen versoepeld zijn. Maar de burgemeesters blijven wel onderling contact houden, zodat er zo nodig snel ingegrepen kan worden.