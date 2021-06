Tijdsbesteding was het thema waarover ik laatst een lezing mocht geven voor een groep vrouwen. Een klein deel van de vrouwen zat voor m’n neus, een groter deel thuis achter de laptop of tablet. Waarom nou net ík gevraagd was dit thema in te leiden is me nog altijd een raadsel. Ik hoop maar niet dat ze dachten dat ik alles zo goed op orde heb, want dan zijn ze vast teleurgesteld naar huis gegaan.