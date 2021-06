Een jongen van 18 jaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden en een PIJ-maatregel (jeugd-tbs) voor het doodsteken van Chris Kalfsbeek (19) in Groningen vorig jaar. De rechtbank in Groningen legde de toenmalige vriendin van Sven O. dezelfde straf op. Zij zou hem hebben aangezet tot de steekpartij.