Onderzoek naar samenwerking tussen raven en wolven

Zes jonge raven die dit voorjaar geboren zijn op de Veluwe hebben een zender gekregen, waarmee onderzoekers te weten willen komen of de wolven in het natuurgebied samenwerken met de vogels. Uit buitenlands onderzoek is bekend dat wolven en raven elkaar helpen bij het vinden van een prooi. Maar aangezien wolven pas sinds kort na 150 jaar afwezigheid weer terug zijn in Nederland, en raven niet veel voorkomen, vragen de wetenschappers zich af of beide diersoorten in Nederland nog tot enige samenwerking komen.