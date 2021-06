Een weekeinde vol telefoongesprekken over en weer heeft nog niet geleid tot een doorbraak in de kabinetsformatie. Informateur Mariëtte Hamer droeg de zes partijen die nog in beeld zijn voor mogelijke kabinetsdeelname vrijdag op in gesprek te gaan om de „impasse” te doorbreken, maar dat is volgens ingewijden tot dusver niet gelukt.