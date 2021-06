Het is nog niet bekend hoelang Jürgen Conings dood in het Dilserbos heeft gelegen voordat hij zondag werd gevonden. De Belgische militair, op wie wekenlang een klopjacht is gemaakt, heeft zich vermoedelijk zelf om het leven gebracht met een vuurwapen. Een autopsie moet zondagnacht en maandagmorgen uitwijzen wanneer dat gebeurde en onder welke omstandigheden.