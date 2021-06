De plaatsen Leersum (Utrecht) en Tiel (Gelderland) zijn vrijdag getroffen door noodweer. Mogelijk was er sprake van een windhoos, maar de veiligheidsregio’s kunnen dat niet met zekerheid zeggen. In Tiel waaide een grote kraan om. De bestuurder raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar. Hij moest behandeld worden door ambulancepersoneel.