Het Keizer Karel College in Amstelveen heeft de toetsweek uitgesteld wegens coronabesmettingen onder de leerlingen. In drie klassen zaten twee of meer besmette scholieren, zo vernam de school van de GGD. De eerste dag van de toetsweek heeft nog wel plaatsgehad, toen hebben er ook besmette kinderen in een ruimte met dertig anderen gezeten, zo bleek later.