Informateur Mariëtte Hamer wil volgende week haar formatieverslag naar de Tweede Kamer sturen. Dat zeggen bronnen rond de kabinetsformatie. De zes leiders van partijen die nog een serieuze rol spelen in de kabinetsformatie, schuiven vrijdagmiddag aan. Hamer is van plan opties op tafel te leggen over hoe het verder zou moeten gaan met de vastgelopen formatie.