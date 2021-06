SER: onderwijskwaliteit onvoldoende, nog veel kansenongelijkheid

De kwaliteit van het Nederlandse basis- en voorgezet onderwijs is onvoldoende en de sector moet meer doen om gelijke kansen voor alle kinderen te bevorderen, oordeelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een rapport. Volgens het adviesorgaan is het onderwijs „een belangrijke sleutel” om kansenongelijkheid tegen te gaan, maar in de praktijk gebeurt dat te weinig. Sterker nog: soms wordt de kansenongelijkheid „eerder vergroot dan verkleind”, aldus de raad.