De Amsterdamse AEX-index is donderdag met een kleine winst gesloten. De Europese beurzen stonden het grootste deel van de dag in het rood na een rentebesluit van de Federal Reserve, die eerder dan beleggers hadden voorzien de rente wil verhogen. De beurs in Amsterdam schudde echter in de laatste handelsuren de negativiteit van zich af. Andere Europese beurzen lieten een wisselend beeld zien.