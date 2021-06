Banken klimmen op lagere beurzen, vaccinmaker CureVac keldert

De banken en verzekeraars lieten donderdag stevige winsten zien op de Europese aandelenmarkten dankzij speculatie op hogere rentetarieven in de toekomst. De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) hield woensdag het rentetarief ongewijzigd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023. In maart gaf de Fed nog aan geen renteverhoging te voorzien tot ten minste 2024. In Frankfurt werd de Duitse biotechnoloog CureVac hard afgestraft na tegenvallende testresultaten van zijn coronavaccin.