Trump: 25 procent importheffingen Canada en Mexico vanaf dinsdag

Daarbij stelt hij dat er „geen ruimte meer is” voor Mexico en Canada om de importheffingen nog te voorkomen. Dit heeft hij bij het Witte Huis op vragen van journalisten gezegd. „De tarieven, weet je, die zijn helemaal geregeld. Ze gaan morgen in.”

Met de importheffingen wil Trump druk uitoefenen op beide buurlanden om meer te doen tegen de instroom van de drug fentanyl en van illegale immigranten naar de VS. Eerder was hij al van mening dat de landen niet genoeg vooruitgang hadden geboekt in het beperken van de fentanyltransporten naar de VS.