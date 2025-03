TSMC wil 100 miljard dollar investeren in nieuwe chipfabrieken VS

Economie

De grote Taiwanese chipfabrikant TSMC is van plan 100 miljard dollar (zo’n 95 miljard euro) te investeren in de Verenigde Staten. TSMC, een belangrijke klant van de machines van ASML, gaat de komende jaren vijf extra fabrieken in het land bouwen. Dit hebben topman C.C. Wei en de Amerikaanse president Donald Trump maandag bekendgemaakt in het Witte Huis.