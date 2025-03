Canada komt met wederkerige importheffingen voor VS

De heffingen zijn een reactie op de importheffingen die Donald Trump maandag aankondigde tegen Canada en Mexico en die dinsdag ingaan. „Onze heffingen blijven gelden tot de Amerikaanse tarieven worden opgeheven”, aldus Trudeau. Trump dreigde eerder ook al met forse importheffingen en Canada had dit pakket maatregelen toen al aangekondigd. De belastingen gaan gelden voor onder meer een hele reeks producten die in de schappen van supermarkten liggen, valt op te maken uit een lijst die CBC News publiceerde.

Trump liet weten dat er voor Mexico en Canada „geen ruimte meer is” om de heffingen nog te voorkomen. Hij wil druk uitoefenen op beide buurlanden om meer te doen tegen de instroom van de drug fentanyl en van illegale immigranten naar de VS. Eerder was hij al van mening dat de landen niet genoeg vooruitgang hadden geboekt in het beperken van de fentanyltransporten naar de VS.

„Er komt een mate van onvoorspelbaarheid en chaos uit het Oval Office, en we zullen ermee moeten dealen”, liet de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly aan journalisten weten.