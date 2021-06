De Chinese taxi-app Didi Chuxing, die naar de beurs in New York gaat, wordt onderzocht door de Chinese kartelautoriteiten om te zien of het bedrijf concurrentieregels heeft geschonden. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Daarmee lijkt China zijn campagne om de macht van technologiebedrijven in het land aan banden te leggen verder door te zetten.