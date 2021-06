Kwarkpudding met rood fruit

Tientallen lezers stuurden de afgelopen maanden hun favoriete krantenrecept in voor de jubileumserie (die overigens nog heel even doorloopt). Wat aan de inzendingen opvalt, is dat er niet of nauwelijks toetjes tussen zitten. Dat kan drie dingen betekenen: zelf een pudding, bavarois of appelcrumble maken is uit de gratie geraakt. Of er staan niet genoeg recepten voor een feestelijke afsluiting van de maaltijd in de krant. Of, wat natuurlijk ook nog kan, ze zien er te ingewikkeld of bewerkelijk uit. Want de inzendingen voor deze serie hebben als grootste gemene deler dat ze allemaal betrekkelijk eenvoudig te maken zijn.