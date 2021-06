Rijkswaterstaat, de waterschappen en provincies waarschuwen zwemmers dat ze alleen in goedgekeurd natuurwater moeten gaan zwemmen. Op een aantal plekken is de giftige blauwalg al opgedoken en ook botulisme ontwikkelt zich snel bij hoge temperaturen. Op zwemwater.nl zijn honderden zwemlocaties in het hele land te vinden, die regelmatig door de waterbeheerders worden gecontroleerd.