Het veiliger maken van onbewaakte spoorwegovergangen duurt te lang, vinden partijen in de Tweede Kamer. Ruim een week geleden was er weer een dodelijk ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang, ditmaal bij het Friese dorp Bozum. Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) had eerder al actie toegezegd, maar de Kamer wil snellere stappen zien.