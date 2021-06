Hedgefondsen verwachten de komende jaren meer cryptomunten te gaan kopen. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van onderzoek van financieel dienstverlener Intertrust onder honderd hedgefondsen. Uit het onderzoek blijkt dat er onder de beheerders van de investeringsfondsen groot vertrouwen is in de toekomst van digitale valuta.