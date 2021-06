Oud-president Colombia vraagt vergiffenis voor executies leger

De Colombiaanse oud-president Juan Manuel Santos heeft vergiffenis gevraagd voor de duizenden buitengerechtelijke executies waaraan het Colombiaanse leger zich schuldig maakte tijdens zijn ambtstermijn als minister van Defensie. Santos, die in 2016 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor zijn rol in het sluiten van een vredesakkoord met de rebellenbeweging FARC, bekleedde dat ambt van 2006 tot 2009. De oud-president (2010-2018) vroeg de nabestaanden van de slachtoffers om vergiffenis tijdens een getuigenis voor een waarheidsvindingscommissie die met het vredesakkoord in het leven is geroepen.