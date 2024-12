Oud-minister: band Andrew en Chinese zakenman extreem beschamend

Tom Tugendhat, oud-minister van Veiligheid, stelt tegenover de BBC dat „het niet zo zwart-wit is als het op het eerste gezicht lijkt. Maar het is zeker extreem beschamend”. De man, die H6 wordt genoemd, is niet meer welkom in het Verenigd Koninkrijk.

H6 zou „een ongebruikelijk hechte band” met prins Andrew, de broer van koning Charles, hebben opgebouwd. Zo was hij zelfs uitgenodigd voor de verjaardag van Andrew.

Dit is niet de eerste controverse rond prins Andrew, die ook bevriend was met de Amerikaanse investeerder Jeffrey Epstein. Epstein ronselde jonge vrouwen en misbruikte hen stelselmatig op onder meer zijn privé-eiland.