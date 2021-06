McDonald’s getroffen door hack in Korea en Taiwan

Fastfoodketen McDonald’s is in Korea en Taiwan getroffen door een computerinbraak in de systemen van het bedrijf. Daarbij hebben de hackers persoonsgegevens van klanten buit kunnen maken, bevestigt de keten na berichtgeving door zakenkrant The Wall Street Journal. Het zou gaan om maar een klein aantal bestanden, waarvan sommigen zowel gegevens van werknemers als klanten bevat, en niet om een hack met gijzelsoftware, waarvoor geld betaald moet worden om de gegevens weer terug te krijgen.