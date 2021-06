Staatsbosbeheer brengt binnenkort ongeveer tweehonderd konikpaarden uit de Oostvaardersplassen naar de slacht. De groep paarden is eind mei zelf de vangweide ingelopen. Omdat er nog steeds veel te veel paarden in het natuurreservaat in Flevoland rondlopen, heeft de gebiedsbeheerder het hek van de vangwei gesloten, zodat het aantal loslopende koniks weer kleiner wordt.