Een 50-jarige man die zeven jaar cel en tbs had gekregen voor het doden van zijn vrouw in Rijswijk, is vrijdag door het gerechtshof in Den Haag ontslagen van alle rechtsvervolging. De man verkeerde in een psychose toen hij op 14 juli 2016 zijn vrouw doodde met een mes. De uitspraak van het hof is gelijk aan de eis van het OM in hoger beroep.