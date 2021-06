Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van Eduard F. (58) in de moordzaak van Oostkapelle. De man zat twee jaar in voorarrest op verdenking van het doodsteken van zijn bovenbuurvrouw Annie van der Poel (78) in het Zeeuwse dorp, maar de rechtbank van Middelburg oordeelde dat er „te veel onzekerheden waren” dat F. de dader was.