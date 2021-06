De aangekondigde staking bij kaasbedrijf Royal A-Ware in Culemborg is afgelast, omdat deze volgens vakbond FNV niet meer nodig is. Er heeft dinsdagavond nog overleg plaatsgevonden met werkgeversorganisatie GemZu. Daar is een verbeterd loonbod uitgekomen, waar de FNV-leden bij A-Ware inmiddels mee hebben ingestemd.