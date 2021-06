De aandelenbeurs in Tokio is woensdag opnieuw licht lager gesloten. Beleggers reageerden op de inflatiecijfers uit China, waar de producentenprijzen in mei sterker dan verwacht stegen en de consumentenprijzen iets minder hard toenamen dan gevreesd. Ook verhoogde de Wereldbank de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor dit jaar tot 5,6 procent. In januari werd nog gerekend op een economische groei van 4 procent in 2021.