Het vertrouwen in de woningmarkt is in mei verder weggezakt. Veel Nederlanders vinden het momenteel geen goed moment om een huis te kopen vanwege de hoge huizenprijzen, merkt huizenverkoopwebsite Funda. Toch zijn er nog steeds veel consumenten op zoek naar een woning, terwijl het aanbod aan te koop staande huizen verder afneemt.