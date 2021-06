Het aandeel van autobedrijf Tesla is met een klein verlies aan de nieuwe beursweek begonnen. Het concern schrapte zijn plan voor een luxere uitvoering van de Model S, de Plaid+ sedan, maakte topman Elon Musk via Twitter bekend. Beleggers verwerkten verder opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen die zei niet bezorgd te zijn over een hogere inflatie en rente.