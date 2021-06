China gaat het minen van bitcoin mogelijk verder aan banden leggen. In het land wordt nu nog driekwart van de wereldvoorraad van de digitale munt geproduceerd. Maar het grote energieverbruik dat is gemoeid met het minen van bitcoin, zou haaks staan op de duurzame ambities van het land. Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal trekken miners meer en meer naar het westen.