Winnende ontwerp showwoning Floriade ‘voorbeeld voor de toekomst’

Het winnende ontwerp voor het Rijksoverheidspaviljoen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022, valt op door de duurzame bouwmethode. Deze is bijna volledig gebaseerd op hernieuwbare materialen. De winnaar, de Noordereng Groep, geeft volgens de selectiecommissie een goed voorbeeld voor hoe huizen in de toekomst gebouwd moeten worden in Nederland. Het ontwerp heeft gewonnen doordat het de mogelijk biedt om in korte tijd, op een duurzame manier en met een lage emissie, veel nieuwe woningen te bouwen.