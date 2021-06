Informateur Mariëtte Hamer heeft meer tijd nodig om haar opdracht uit te voeren. Zij had van de Tweede Kamer tot 6 juni gekregen om tot een advies te komen over de contouren van een nieuw kabinet en een herstelplan voor na de coronacrisis. Maar dat is niet haalbaar gebleken, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS.