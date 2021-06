De kosten voor klimaatmaatregelen zijn niet eerlijk verdeeld. Volgens verschillende mkb-organisaties moet vooral de zware industrie meer doen om de uitstoot van de eigen CO2 te verlagen. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer stellen zij dat het tijd wordt dat de industrie haar „eerlijke deel” bijdraagt. Verder moet de energietransitie in een volgend kabinet ‘mkb-vriendelijker’ worden.